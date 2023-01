BayernWLAN-Hotspot im Markt Konnersreuth eröffnet

Am Informations- und Begegnungszentrum Schafferhof im Landkreis Tirschenreuth ist ein neuer BayernWLAN-Hotspot an den Start gegangen. Heimatminister Albert Füracker, Landrat Roland Grillmeier und der Konnersreuther Bürgermeister Max Bindl haben den Hotspot am Samstag offiziell freigeschaltet.

Somit steht das Bayern-WLAN ab sofort auch den Besuchern des Informations- und Begegnungszentrums Schafferhof kostenlos zur Verfügung. Laut Füracker ist das Bayern-WLAN neben dem Breitbandausbau ein wichtiger Bestandteil der digitalen Infrastruktur des Freistaates Bayern. Die Hotspots machen Leben, Arbeit, Studium und Besuch in Bayern nochmals attraktiver, so der Heimatminister. Insgesamt sind in Bayern bereits mehr als 41.000 Hotspots in Betrieb. Damit steht Bayern an der Spitze unter den Flächenländern in Deutschland, was das Angebot an freiem WLAN angeht.