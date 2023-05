Bei Rauferei mit Krücke zugeschlagen

Bei einer Rauferei am Regensburger Hauptbahnhof am Donnerstagabend hat einer der Beteiligten auch eine Krücke eingesetzt.

Zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren hatten sich in einem Schnellrestaurant Essen bestellt. Der 34-Jährige soll dabei andere Kunden belästigt haben. Zwei Restaurantmitarbeiter griffen deeskalierend ein. Sie forderten die Männer auf, am Tisch Platz zu nehmen und servierten das Essen. Nun kamen zwei weitere Männer an den Tisch und die Personen begannen, sich gegenseitig zu schubsen. Dabei soll der 31-Jährige auch mit einer Krücke zugeschlagen haben. Ein Zeuge schritt mutig ein und beendete die Rauferei mit Pfiffen und Gebrüll. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.