Die Belegungszahlen mit CoVid-19-Patienten in den Klinken Nordoberpfalz sind stark angestiegen. Zur Zeit werden in den Normalpflegestationen in Weiden und Tirschenreuth 41 CoVid-Patienten betreut.

Intensivmedizinisch werden derzeit 16 Corona-Patienten behandelt. Aufgrund der gestiegenen Personalausfälle können einige Stationen nur in deutlich eingeschränkten Umfang betrieben werden. Operative Eingriffe ohne große Dringlichkeit werden in dieser Woche stark reduziert.