Landratsamt Amberg-Sulzbach gibt Energiespartipps

Die Strompreise gehen wie alle Energiepreise derzeit nur in eine Richtung: nach oben. Doch eine hohe Stromrechnung muss nicht sein.

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für erneuerbare Energien e. V. in Ensdorf stellt das Landratsamt Amberg-Sulzbach „Energiespartipps für Jedermann“ online. „Mit ein paar einfachen Tricks lassen sich die Stromkosten um bis zu 100 Euro pro Jahr senken“, betont Karl-Heinz Hofbauer, Projektleiter Energiesparcheck beim ZEN. Die Kurzfilme können ab Montag in der Mediathek anschauen.

Hier gibt’s die Videotipps: www.zen-ensdorf.de sowie auf der Facebook-Seite des Landratsamtes unter www.facebook.com/landratsamt.ambergsulzbach