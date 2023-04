Beleidigung von Söder – Ermittlungen gegen Rechtspopulisten

Söder will Forschung zur Kernfusion in Bayern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) denkt über den Bau eines Reaktors …

Söder will Forschung zur Kernfusion in Bayern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) denkt über den Bau eines Reaktors …

Foto: Daniel Karmann/dpa