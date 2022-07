Berg-Entscheid: Wahlbenachrichtigungen wurden verschickt

Was wollen die Amberger nun wirklich, was mit ihrem „Berg“ passiert? Am Sonntag, den 24. Juli 2022 wird endlich darüber in einem Bürgerentscheid „Kein Hotelanbau mit Veranstaltungssaal-Neubau im Landschaftsschutzgebiet am Mariahilfberg“ abgestimmt. Bis spätestens zum 2. Juli müsste die Wahlbenachrichtigung bei allen stimmberechtigten Ambergerinnen und Ambergern im Briefkasten gelandet sein.

„Bitte machen Sie sich im Vorfeld mit dem Sachverhalt vertraut und beteiligen Sie sich an der Abstimmung“, appelliert Bürgermeister Martin J. Preuß bei dieser Gelegenheit an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Um einen Überblick über das seit 2019 laufenden Verfahren zu bekommen, hat die Stadt Amberg eine Infoseite eingerichtet. Auch ein Musterstimmzettel ist auf der Seite zu finden. Briefwahl wird ebenso möglich sein, wie der Gang an die Urne.