Berliner wird künstlerischer Leiter beim LTO

Pünktlich zum Start ins neue Jahr gibt es wichtige Veränderungen beim LTO: Das Landestheater hat einen neuen künstlerischen Leiter.

Christan A. Schnell war 20 Jahre Intendant deutscher Landes-, Stadt- und Privattheater in Berlin, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Bayern sowie Intendant und Produzent von Sommerfestspielen und Festivals. Er ist u.a. zuständig für die Gestaltung des Spielplans ab der Spielzeit 23/24, der bereits in Arbeit ist. Bei den diesjährigen Sommerfestspielen wird Herr Schnell mit seiner Inszenierung von „Jedermann“ auf Burg Leuchtenberg sein Regie-Debüt beim Landestheater Oberpfalz feiern.

„Mit Christian Schnell konnten wir einen erfahrenen Theatermacher für das Team des LTO gewinnen, mit dem wir sehr positiv in die Zukunft blicken. Er war bereits für mehrere Landesbühnen tätig und kennt sowohl die spezifischen Strukturen unseres Hauses, aber auch die regionalen Bedürfnisse der nördlichen Oberpfalz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf die neuen Impulse, nicht nur in künstlerischer Hinsicht“, so Wolfgang Meidenbauer, der Geschäftsführer des LTO.