Bessere Mobilfunkversorgung im Landkreis Neustadt/WN

Die Mobilfunkversorgung im Landkreis Neustadt/WN ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und zwei Standorte mit 5G erweitert.

Dadurch steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden wird besser. Die Standorte stehen in Eschenbach, Leuchtenberg und Luhe-Wildenau und optimieren zudem die Versorgung entlang der Autobahnen A6 und A73 und entlang der Bahnstrecken Bayern-Nord.