313 Stangen Schmuggelzigaretten sichergestellt

Fahndungserfolg für Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald, Hauptzollamt Regensburg. Anfang Dezember zogen die Beamten bei einer Verkehrskontrolle nahe Straubing, den Kleintransporter aus Südosteuropa aus dem fließenden Verkehr.

Der 45-jährige Fahrer gab zunächst an, keine anmeldepflichtigen Waren dabei zu haben. Die Further Zöllner nahmen das Fahrzeug trotzdem genauer unter die Lupe. Bereits beim Öffnen der Motorhaube kam eine große Menge an Zigaretten zum Vorschein. Insgesamt konnten die Beamten 313 Stangen Zigaretten in der Heckklappe, hinter einer Verkleidung, in einer Lautsprecherbox in den Sitzbänken, sowie im Gepäck des Mannes finden. Der Steuerschaden beläuft sich auf 11.600 Euro. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den Mann Haftbefehl.