Betriebsbeschränkungen im Oberpfälzer Länderbahn-Netz

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es ab heute zu Betriebseinschränkungen im Oberpfälzer Länderbahn-Netz.

Laut Länderbahn-Geschäftsführer Wolfgang Pollety müsse die Bahn sich jetzt auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellen. Vor allem auf einen möglicherweise ansteigenden Krankenstand des Bahnpersonals. Die Betriebseinschränkung betrifft den Alex Nord und Süd, sowie die Oberpfalzbahn und die Waldbahn.

alex-Nord (ab 30.3.)

Der alex-Nord verkehrt zu den Hauptverkehrszeiten weiterhin planmäßig im 2-Stunden-Takt zwischen München und Schwandorf/Hof, Züge in absoluten Tagesrandlagen sowie am Wochenende werden entfallen. Die Takte außerhalb der Hauptverkehrszeit sowie am Wochenende werden reduziert. Aufgrund des Beschlusses der tschechischen Regierung wurden alle grenzüberschreitenden Zugverkehre eingestellt. Die CD organisiert auf tschechischer Seite Zugverkehr zwischen Domazlice und Prag.

alex-Süd (seit 23.3.)

Der alex-Süd verkehrt weiterhin in einem zweistündigen Takt, jedoch nur auf den Abschnitten München – Kempten sowie Immenstadt – Oberstdorf. Leider ist hier mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. SEV wird für einzelne Züge eingerichtet.

Oberpfalzbahn (ab 31.3.)

• OPB 1: der Verkehr zwischen Marktredwitz und Regensburg wird außerhalb der Hauptverkehrszeiten reduziert. Auf dieser Strecke wird jedoch weiterhin ein stündliches Fahrplanangebot aufrechterhalten. Züge in absoluten Tagesrandlagen sowie einzelne Züge am Wochenende entfallen.

• OPB 2: der Verkehr zwischen Marktredwitz und Hof wurde eingestellt (grenzüberschreitende Strecke). Ein Ersatzverkehr zwischen Marktredwitz und Schirnding wurde eingerichtet sowie eine Ersatzleistung zwischen Hof und Selb um 22:44 Uhr. Die CD organisiert auf tschechischer Seite den Zugverkehr zwischen Cheb und As.

• OPB 3: der Verkehr zwischen Schwandorf und Furth im Wald wird außerhalb der Hauptverkehrszeiten reduziert. Züge in absoluten Tagesrandlagen sowie einzelne Züge am Wochenende entfallen. Auf dieser Strecke wird jedoch weiterhin ein stündliches Fahrplanangebot aufrechterhalten. Der grenzüberschreitenden Verkehr nach Domazlice entfällt auf Grund der Grenzschließung.

• OPB 4 und 5: der Verkehr zwischen Cham und Lam/Waldmünchen wird eingestellt. Es wird jeweils ein Ersatzverkehr in Form von Rufbussen zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr angeboten. Wir bereiten dazu einen Infobereich auf der Webseite der Oberpfalzbahn vor.

Waldbahn (ab 31.3.)

Bei allen Verkehren der Waldbahn (Linie 1-4) wird das Verkehrsangebot reduziert. Züge in absoluten Tagesrandlagen sowie Takte am Wochenende entfallen.

• Die Züge der WBA 1 verkehren weiterhin stündlich zwischen Zwiesel und Plattling. Die restlichen Zugleistungen entfallen.

• Die Züge der WBA 2 und WBA 3 verkehren mindestens alle 4 Stunden.

• Für die Züge der WBA 4 wird anstelle eines stündlichen Takts mindestens ein zweistündliches Fahrplanangebot aufrechterhalten.