Unsere Landwirtschaft sucht nach Helfern!

Durch die Einreisebeschränkungen in vielen Teilen Europas kommt es leider in Deutschland zu einem Mangel an Arbeitskräften im landwirtschaftlichen Bereich. Denn Saisonarbeiter für Feld- und Erntearbeiten kommen oft aus dem Ausland. Deshalb wurde nun in Kooperation mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Website erstellt, die Hilfesuchende und Helfer vernetzen soll. Auf einer interaktiven Landkarte können Interessierte so sehen, ob in ihrer Region jemand Hilfe braucht oder anbietet. Außerdem können Sie sich selbst registriert und so für andere Nutzer auf der Karte sichtbar sein. Wenn Sie also auch Hilfe suchen oder ihre Hilfe anbieten sollen, nutzen Sie doch diese Möglichkeit.

Hier gelangen sie zur Website.