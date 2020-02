Betrüger erleichtert Oberpfälzer Bankfilialen

Ein Betrüger hat am Mittwoch in Bankfilialen in der Oberpfalz eine fünfstellige Geldsumme ergaunert.

Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr 30 wurde der Unbekannte in diversen Geldinstituten in Weiden, Mantel und Eschenbach vorstellig. Dort gab er sich als Geschäftsführer einer im Landkreis Tirschenreuth ansässigen Firma aus. Nach der Vorlage eines gefälschten Ausweises händigte man ihm in zwei Banken jeweils eine Summe im unteren fünfstelligen Eurobereich aus.

In den anderen Filialen waren die Mitarbeiter misstrauischer und übergaben kein Geld. Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo Weiden entgegen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

– west-/nordeuropäische Erscheinung

– ca. 175 – 180 cm groß

– etwa 40 Jahre alt

– schlanke Statur

– sprach deutsch mit ausländischem Akzent

– trug einen Dreitagebart und eine Brille mit dunklem Rahmen

– war bekleidet mit einer sportlichen schwarzen Winterjacke, einem weißen Hemd mit einer blauen Krawatte, einer blauen Hose und trug ein olivgrünes Basecap.