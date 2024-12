479 Millionen Euro gehen in die Oberpfalz

Die Gemeinden und Landkreise in der Oberpfalz erhalten 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rund 479 Millionen Euro.

Bei den Kommunen profitiert davon am meisten die Stadt Regensburg mit 23,8 Millionen Euro. Dies ist ein deutliches Plus von 18,7 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der zweithöchste Betrag geht an die Stadt Weiden mit 21,8 Millionen Euro, gefolgt von Amberg mit 16,1 Millionen Euro.

Die Schlüsselzuweisungen sind eine der zentralen Einnahmequellen der bayerischen Kommunen. Sie stärken u.a. die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen und sind frei zu verwenden.