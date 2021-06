Betrugsanrufe erfolgreich

Am Mittwoch kam es in Regensburg und Umgebung zu mehreren Betrugs-Anrufen. Eine 79-Jährige und eine 83-Jährige aus Regensburg, sowie ein 60-Jähriger aus Lappersdorf fielen auf die Masche herein. Ihnen allen wurde vorgegaukelt, dass gegen einen Angehörigen ein Ermittlungsverfahren laufe. Die Anrufer erklärten, sie seien Polizisten und forderten hohe Geldbeträge, um Haftbefehle gegen ihre Angehörigen abzuwenden. Die Senioren gingen zu ihren Banken, hoben das Geld ab und gaben es einer Unbekannten. Die Täter ergaunerten so fast 50.000 Euro. Die Kripo Regensburg ermittelt.