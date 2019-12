Betrunken ungünstigen Schlafplatz gewählt

Den angesichts der kühlen Außentemperaturen ungünstig gewählten Schlafplatz haben aufmerksame Bürger sehr zum Glück eines jungen Mannes in Hof bemerkt und unterbunden.

Am Samstagmorgen gegen halb vier wurde der 20-Jährige schlafend in der Lorenzstraße entdeckt. Polizei und Rettungsdienst mussten schließlich feststellen, dass der Mann so stark alkoholisiert war, dass er sich nicht mehr eigens auf den Beinen halten konnte. Selbst ein Alkoholtest war nicht mehr möglich. Dennoch reichte seine Kraft soweit aus, den Beamten den Mittelfinger zu zeigen.

Aufgrund der Außentemperaturen wurde der junge Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun noch eine Anzeige wegen Beleidigung.