Auf Schmuck hatten es Einbrecher am Freitagnachmittag in Bamberg abgesehen. In der Zeit zwischen 16 Uhr 15 und 19 Uhr 30 stiegen die bislang unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Westlichen Ringstraße ein.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terassentür und entwendeten anschließend mehrere Schmuckstücke. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge.