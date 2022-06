Betrunkene Frau scheitert bei Einbruchsversuch

In Bayreuth hat eine betrunkene Frau in der Nacht zum Mittwoch versucht in ein Theater einzusteigen. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei und konnte den Einbruch damit verhindern.

Anwohner hörten kurz vor Mitternacht ein Scheibenklirren. Die Bayreuther Polizisten eilten in die „Altstadt“ und stießen dabei auf die bereits flüchtende und stark torkelnde 43-Jährige. Ohne Beute führte ihr Weg weiter zur Polizeiwache. Die Frau muss sich nun wegen des Einbruchsversuchs und der Sachbeschädigung verantworten.