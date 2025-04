Betrunkener Autofahrer kauft Nachschub an der Tanke

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend in einer Tankstelle in Schwandorf zwei Six-Pack Bier gekauft.

Als er dann wieder wegfuhr, kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgängerin, die gerade noch zur Seite springen konnte. Nach diesem Fiasko verständigte eine Tankstellenmitarbeiterin die Polizei, die den Autofahrer in seiner Wohnung in Krondorf fand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut über 2 Promille, daher ging es ab zur Blutentnahme. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil er gar keinen besaß. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.