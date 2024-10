Betrunkener Autofahrer in Schwandorf zweimal erwischt

Am Freitagabend wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Schwandorf zu einem …

Die Polizei hat am Mittwoch auf der A6 bei Schmidgaden im Kreis Schwandorf …

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Sonntag regelrecht Anzeigen gesammelt. …

In einem Telekommunikationsgeschäft in Schwandorf sind Vorführhandys geklaut …

Ein total Betrunkener schaffte es am Sonntagabend in Sulzbach-Rosenberg nicht …

Symbolfoto: Rafael Classen, pexels.com