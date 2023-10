Betrunkener Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle in Selb (Kreis …

Mann flieht mit dem Auto vor Polizeikontrolle Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle in Selb (Kreis …

Mann flieht mit dem Auto vor Polizeikontrolle Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle in Selb (Kreis …

Symbolfoto: Arno Bachert, pixelio.de