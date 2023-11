Betrunkener prallt gegen Ampel und schläft ein

Am Donnerstagnachmittag (17.11.) erschlichen sich in Bayreuth zwei falsche …

In Bayreuth musste die Polizei am Freitagnachmittag bei einem Brandeinsatz …

In Wunsiedel soll ein 19-Jähriger am Freitagmorgen Opfer eines Raubüberfalles …

Eine Bombendrohung gegen eine Schule in Oberfranken löst einen Polizeieinsatz …

Die Polizei hat einen Mann in Oberfranken festgenommen, nachdem sie rund 50 …

