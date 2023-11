Dreiste Ladendiebe haben am Dienstag in Selb im Kreis Wunsiedel einen vollen Einkaufswagen geklaut und sind geflüchtet.

Zwei Unbekannte schlugen am Nachmittag in einem Discounter im Weißenbacher Weg zu. Die Diebe nahmen Lebensmittel und Elektroartikel im Wert von über 730 Euro mit. Eine dritte Person wartete währenddessen in einem Renault mit tschechischen Kennzeichen vor dem Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktredwitz entgegen.