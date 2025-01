Beyoncé spendet Millionen für Feueropfer in Los Angeles

Tausende Menschen haben durch die verheerenden Brände in und um Los Angeles ihre Häuser verloren. Die Stiftung der Sängerin will helfen.

US-Superstar Beyoncé (43) will mit ihrer Stiftung „Beygood“ 2,5 Millionen Dollar (etwa 2,4 Millionen Euro) an Betroffene der Brände im Raum Los Angeles spenden. „Los Angeles, wir stehen an eurer Seite“, hieß es in einem Post der Stiftung auf Instagram.

Mit dem Geld sollten Familien in der Gegend um Altadena und Pasadena nördlich von Los Angeles unterstützt werden, die ihre Häuser verloren hätten. Auch Kirchen und Gemeindezentren, die sich in der Region für Betroffene einsetzten, sollten Spenden erhalten.

Die Brände haben nach bisherigen Angaben mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Mindestens 24 Menschen kamen ums Leben, weitere werden noch vermisst. (dpa)