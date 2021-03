In Vorderthürn im Landkreis Schwandorf ist in der Nacht zum Sonntag ein Beziehungsstreit eskaliert. In dessen Folge sperrte ein 44-Jähriger seine Freundin und deren drei Tage alte Tochter ins Wohnzimmer ein.

Danach fuhr er weg und schrieb seiner Freundin per WhatsApp, dass er nun das Haus in dem sie eingesperrt ist, anzünden werde. Im Rahmen einer Polizeifahndung konnte der Mann festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr zu.