Bis zu 38 Grad am Wochenende in Bayern

Den Menschen in Bayern steht ein sommerliches Wochenende mit viel Sonne, Hitze und teils schweren Unwettern bevor.

Am Samstag wird es im gesamten Freistaat sonnig und heiß mit Temperaturen zwischen 32 bis 38 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Dafür ist subtropische Meeresluft aus Spanien und Nordafrika verantwortlich“, erklärte ein DWD-Sprecher. Besonders heiß soll es in Mittelfranken werden. In der Westhälfte Bayerns ist mit schweren Gewittern, orkanartigen Böen, Starkregen und teils auch Hagel zu rechnen. Der DWD empfiehlt: „Nicht im Freien aufhalten, es besteht Gefahr vor umstürzenden Bäumen und Blitzeinschlag.“

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Tropennächte möglich. Das bedeutet, dass die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Am Sonntag kühlt es ab, die Temperaturen liegen zwischen 25 und 29 Grad. Vereinzelt sind schwere Gewitter in der Nacht von Sonntag auf Montag in Südbayern möglich. (dpa/lby)