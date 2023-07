Einserschüler dürfen in Bayern kostenlos Bahn fahren

Einserschülerinnen und Schüler aus Bayern dürfen am ersten Ferientag in dem Bundesland kostenlos mit der Bahn fahren. Damit werden die Schülerinnen und Schüler für ihre sehr guten Leistungen belohnt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die Aktion „Freie Fahrt für 1er-Schüler“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler der bayerischen allgemeinbildenden Schulen, die in ihrem Zeugnis in mindestens einem Fach mit einer „Eins“, einem „Sehr gut“ oder einer entsprechenden aktuellen Punktzahl benotet wurden. Das Angebot gilt am 31. Juli 2023 in allen Nahverkehrszügen in Bayern in der 2. Klasse. Die Schülerinnen und Schüler müssen eine Zeugniskopie und einen gültigen Ausweis mitbringen.

Die Deutsche Bahn will mit der Aktion die Bahn als nachhaltiges Verkehrsmittel bei jungen Menschen noch mehr ins Bewusstsein rücken und für die Deutsche Bahn als Ausbildungsbetrieb werben.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo gratulierte den Schülerinnen und Schülern: „Euer Einsatz hat sich gelohnt! Nutzt dieses tolle Angebot und wählt ein schönes Ziel in Bayern für Euren Ausflug!“

Neben der Deutschen Bahn beteiligen sich auch alle anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern. (dpa/lby)