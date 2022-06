Blaibach: Trickbetrug am Telefon

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag mehrere Tausend Euros von einer Bankangestellten aus Blaibach im Landkreis Cham erschlichen.

Die 52-Jährige fiel auf einen Trickanruf herein. Der Anrufer machte der Frau weis, das jemand versuche eine Überweisung von ihrem Konto durchzuführen. Um das zu verhindern, solle sie sich in ihren Online-Account anmelden und die Überweisung abbrechen. Anschließend wurden ihr noch weitere Überweisungen vorgegaukelt, die sie ausführte. Am Ende war sie um einen mittleren vierstelligen Betrag ärmer. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.