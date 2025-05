Misslungener Scherz: Ein Microcar-Besitzer stellte am 1. Mai nach der Walpurgisnacht fest, dass sein defektes Fahrzeug, das er vor seinem Urlaub am 21. April in Schönsee, Am Schallerhammer, abgestellt hatte, plötzlich in der Hauptstraße vor dem Rathaus stand.

An dem kleinen Wagen waren durch diese fiese Aktion mehrere Karosserieteile gebrochen. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 1.500 Euro. Die Polizei in Oberviechtach bittet um Hinweise.