Blue-Devils Verteidiger Davis besucht Realschule

Na das war mal eine Englischstunde der besonderen Art. Am Donnerstagmorgen besuchte Blue Devils-Verteidiger Kurt Davis die 8c der Lobkowitz-Realschule Neustadt/WN.

Nachdem die Klasse derzeit den Mittleren Westen der USA behandelt und Kurt in Minnesota aufwuchs, war das ein perfektes Match. Der 36-jährige Eishockeyspieler beantwortete Fragen über seine Erfahrungen und sein Leben in den USA und Deutschland. Der Hintergrund: Die Schule nimmt an dem Projekt ‘Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’ teil. Und die Blue Devils haben im Juli die Patenschaft dafür übernommen.