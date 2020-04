Blutplasmaspender in Regensburg gesucht

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt das Universitätsklinikum Regensburg (UKR) nun bei schweren Krankheitsverläufen Blutplasma von genesenen COVID-19-Patienten ein.

Hierfür werden Blutplasmaspender gesucht, die ihre Erkrankung überstanden und schützende Antikörper gebildet haben. In China konnte mit dem immuntherapeutischen Ansatz eine Verbesserung des Zustands von schwerkranken Patienten beobachtet werden. Potentielle Spender können sich ab sofort beim Uniklinikum Regensburg melden.

Als Plasmaspender in Frage kommen Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die nachweislich positiv auf Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet (PCR) wurden, ausgeheilt und seit mindestens 14 Tagen komplett beschwerdefrei sind. Erforderlich sind auch zwei negative SARS-CoV-2 Testergebnisse. Sollten noch keine negativen Befunde vorliegen, die den Beleg für eine überwundene Erkrankung liefern, kann diese sogenannte Freitestung (PCR) auch am Universitätsklinikum Regensburg nachgeholt werden. Auch Frauen kommen als Spender in Frage, jedoch darf aus immunologischen Gründen bei der potentiellen Spenderin noch keine Schwangerschaft vorgelegen haben. Ansonsten gelten die gleichen Anforderungen wie bei männlichen Spendern.

Interessierte potentielle Plasmaspender melden sich bitte unter der Telefonnummer 0941 944-5000 an. Hier wird zunächst abgeklärt, ob die Interessenten für eine entsprechende Plasmaspende in Frage kommen. Eine direkte persönliche Vorstellung am UKR ohne vorherige Anmeldung und Termin ist nicht möglich.