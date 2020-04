Randalierer bedroht Polizeibeamte

Ein 54-Jähriger hat am Samstag die Polizei in Bad Kötzting im Landkreis Cham auf Trab gehalten. Der psychisch kranke Mann pöbelte vor einem Getränkemarkt Kunden an und schrie wirres Zeug.

Als die Polizei eintraf, bewarf der 54-Jährige die Beamten mit Bierflaschen und verschwand im Getränkemarkt. Alle Kunden und Mitarbeiter hatten das Geschäft inzwischen verlassen. Als die Polizisten versuchten, den Mann zu beruhigen, zerschlug er eine Bierflasche und ging damit auf die Beamten los. Er konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Da er sich an der kaputten Bierflasche leicht verletzt hatte, wurde er ins nächste Krankenhaus gebracht.