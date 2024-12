Bob Dylan lobt „brillanten“ Timothée Chalamet

Musik-Legende Bob Dylan lobt den neuen Film über sein Leben – und den Hauptdarsteller Timothée Chalamet. Dieser werde ihn bestimmt „absolut glaubhaft darstellen“.

Musik-Legende Bob Dylan fühlt sich in dem neuen Spielfilm über sein Leben von Hauptdarsteller Timothée Chalamet (28) gut vertreten. „Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich“, schrieb der 83-Jährige, der auch an der Produktion des Musikdramas beteiligt war, auf der Plattform X. „Demnächst startet ein Film über mich mit dem Titel „A Complete Unknown“ (was für ein Titel!).“ Dylan empfiehlt, nach dem Filmbesuch das Buch „Dylan Goes Electric“ von Elijah Wald zu lesen, auf welchem der Film basiere.

Der Film startet in den USA zu Weihnachten und beleuchtet Dylans Leben vom frühen Erfolg als Folk-Musiker bis zu seinem Wechsel zur elektrischen Gitarre beim Newport Folk Festival 1965. Regie führte James Mangold, der schon den preisgekrönten Film „Walk the Line“ drehte. Zu den Co-Stars zählen Edward Norton und Monica Barbaro. Elle Fanning spielt eine Dylan-Freundin. In Deutschland soll der Film mit dem Titel „Like a Complete Unknown“ im Februar in die Kinos kommen. (dpa)