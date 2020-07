Bombe in der Wiener Straße in Regensburg entschärft

Die Bombe, die in der Wiener Straße in Regensburg gefunden wurde, konnte am Donnerstagnachmittag erfolgreich entschärft werden.

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Donnerstagvormittag eine 250-Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden. Für die Entschärfung mussten dann Anwohner im Umkreis von 300 Metern evakuiert und die Straßen im Gebiet um den Westhafen gesperrt werden. Um 15:10 Uhr kam dann die gute Nachricht: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Alle Bewohner konnten also wieder in ihre Häuser zurück, auch die Straßen waren wieder befahrbar.