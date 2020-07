Lagerhalle brennt vollständig aus: Hoher Sachschaden

In der letzten Nacht ist eine Lager- und Maschinenhalle in Ullersberg bei Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800.000 Euro.

In der Halle waren landwirtschaftliche Maschinen, Futtermittel sowie Heu und Stroh eingelagert. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus, eine Biogasanlage sowie einen Kuhstall konnte durch die Feuerwehren verhindert werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte ermittelt jetzt die Kripo Amberg.