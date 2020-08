Boxerhündin Bella macht Polizeihund-Praktikum

Ein „Schnupperpraktikum“ bei der Amberger Polizei hat am Montag Boxerhündin „Bella“ absolviert. Das herrenlose Tier war einer Ambergerin am Abend auf einer Wiese neben ihrem Grundstück aufgefallen.

Die Frau nahm den braven Hund zu sich ins Haus und verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten den Hundehalter und hinterließen einen Hinweiszettel an dessen Haustür. In der Zwischenzeit „bespaßte“ Bella ganz drei Stunden lang die Ordnungshüter in der Wache . Das Herrchen holte schließlich seine Ausreißerin ab. Vermutlich hatte Bella es geschafft, selbst die Haustür zu öffnen.