Am Donnerstagmorgen ist die Lagerhalle eines steinverarbeitenden Betriebes in Altenhammer bei Flossenbürg (27.01.) in Brand geraten.

Bis zum Eintreffen der Löschmannschaften stand die ältere Halle bereits in Vollbrand. Durch die zahlreichen Feuerwehren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten wurden jedoch durch die eingestürzte Decke erschwert. Verletzte gab es nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.