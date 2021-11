Am Freitagabend kam es in Steinfels bei Mantel, im Landekreis Neustadt an der Waldnaab, zu einem Brand in einer Lagerhalle. In der Halle wurden Recycling-Abfälle gelagert.

Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen waren mehr als 150 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung musste teils mit Atemschutz gearbeitet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.