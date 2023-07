Brand in Schützenheim: Schaden von rund 100.000 Euro

Bei einem Brand in einer Fahrzeughalle in Hof sind mehrere …

Rund 500 000 Euro Schaden nach Brand in Fahrzeughalle Bei einem Brand in einer Fahrzeughalle in Hof sind mehrere …

Rund 500 000 Euro Schaden nach Brand in Fahrzeughalle Bei einem Brand in einer Fahrzeughalle in Hof sind mehrere …

Hoher Schaden bei Brand in Hof Eine vermeintlich ausgedrückte Zigarette hat in Hof wahrscheinlich eine ganze …

Hoher Schaden bei Brand in Hof Eine vermeintlich ausgedrückte Zigarette hat in Hof wahrscheinlich eine ganze …

Foto: Ferdinand Merzbach/News5/dpa