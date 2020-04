© Foto: Veronika Schleifenheimer / Briefe für unsere Senioren

Es gibt einen Menschen, der wartet auf einen Brief von dir. Und der freut sich da so drüber, dass er sich diesen Brief in sein Zimmer hängen wird, über sein Bett.

Es ist eine Frau oder ein Mann in einem Altenheim. Senioren im Altenheim dürfen gerade keinen Besuch empfangen und sind deshalb oft sehr alleine. Mit selber gemalten Bildern und Briefen sollen sie aufgeheitert werden.

Ein paar Frauen aus der Oberpfalz haben sich dem angenommen und Email Adressen von Seniorenheimen veröffentlicht, die sich bereit erklärt haben, diese Aktion zu unterstützen. Aus hygienischen Gründen ist Email die einfachste Möglichkeit, den Senioren die Briefe oder auch Bilder zukommen zu lassen. HIER geht’s direkt zur Aktion „Briefe an unsere Senioren“.



Das sind die Altenheime, die sich über Briefe freuen würden:

Ort: Seniorenheim: Email Adresse: 95643 Tirschenreuth BRK Egerstrasse Schieder@sztirschenreuth.brk.de 95643 Tirschenreuth BRK Mühlbühl muehlbuehl@sztirschenreuth.brk.de 95703 Plößberg BRK Plößberg info@szploessberg.brk.de 95487 Kemnath BRK Kemnath info@szkemnath.brk.de 92665 Altenstadt Seniorenwohnheim Löffler info@seniorenwohnheim-loeffler.de 95676 Wiesau Seniorenpflegeheim Steinwaldblick sozialdienst@haus-steinwaldblick.de 92681 Erbendorf BRK Erbendorf info@aherbendorf.brk.de 92681 Erbendorf ARV Pflegedienst t.gradl@arv-oberpfalz.de 92685 Floß Seniorenwohnheim Am Reiserwinkel info@amreiserwinkel.de München BRK Zentrale info@ssg.brk.de

(Von hier aus wird an 26 Seniorenheime verteilt) 91054 Erlangen Malteser Marienhospital Pflegeeinrichtung Thomas.Sawinsky@marienhospital-erlangen.de 92693 Eslarn Pflege WG´s c.graf@gpz-hs.de 97477 Geroldzhofen Pflegestift Geroldzhofen pflegestift.geroldzhofen@udfm.de 10967 Berlin AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE klessmann@bethanien-diakonie.de 86641 Rain am Lech Donau-Ries Seniorenheim Rain S.REDL@donkliniken.de

Jeder Brief macht eine riesen Freude!

Danke an alle, die mitmachen 💖