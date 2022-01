BRK-Präsidentin verurteilt Angriffe auf Rettungskräfte

Anfang Januar hat ein Mann zwei Rettungskräfte in Hohenfels mit einer Machete bedroht. Am Freitag besuchte BRK-Präsidentin Angelika Schorer die zwei betroffenen Sanitäterinnen in Neumarkt.

Zusammen mit den beiden Rettungskräften, sowie mit Staatsminister Albert Füracker, dem Landrat und dem BRK-Kreisvorsitzenden wurde über das Erlebte und die allgemeine Situation gesprochen. Egal, ob Lappalie oder Straftat: Es gibt null Toleranz für Gewalt gegen Einsatzkräfte, so die BRK-Präsidentin. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilfsorganisationen, aber auch jenen der Pflege- und des Gesundheitsbereichs wieder mehr Wertschätzung zu geben ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so Schorer abschließend.