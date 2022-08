Bühnenaufbau für Tirschenreuther Passion 2022 startet

Die neuinszenierte Passion in Tirschenreuth nimmt Form und Gestalt an. Am 21. Oktober ist die Premiere rund um das Leben und Leiden Christi.

Noch in dieser Woche beginnt der Bühnenaufbau, damit ab Mitte September die Proben starten können. Für das Schauspiel werden noch Darsteller gesucht und zwar ein Hoher Rat, ein Jünger, einige Kinder sowie Darsteller für gesprochene Zwischentexte in Hochdeutsch. Tickets für die acht Aufführungen können ab sofort erworben werden unter okticket.de und nt.ticket.de. Möglich ist auch ein Kauf in der Tourist-Info Tirschenreuth.

Darsteller gesucht:

Ob Kind, Jugendliche/r, Frau oder Mann, ob mit Sprechrolle oder ohne: Produktionsleiterin Gaby Saller freut sich über jede Anfrage. Diese ist bitte per E-Mail an gabysaller@web.de zu senden. Theater- und Schauspielerfahrung sind dabei nicht notwendig, ebenso wenig ein Wohnort in Tirschenreuth.