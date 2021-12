Bürgerinformationsbroschüre Amberg

Die Stadt Amberg hat ihre Bürgerinformationsbroschüre neu aufgelegt. Sie ist kostenlos erhältlich. Wer in eine neue Stadt zieht oder einen neuen Lebensabschnitt beginnt, sieht sich oft mit vielen Fragen konfrontiert. Wo erledige ich was? Welche Freizeitangebote gibt es? Wie sieht die gesundheitliche Versorgung vor Ort oder die Anbindung an den ÖPNV aus? Wie auch schon in der Vergangenheit hat die Stadt Amberg die wichtigsten Informationen in der Broschüre zusammengefasst. Das Infoheft ist kostenlos u. a. im Einwohneramt der Stadt Amberg, in der Bürgerinfo im Rathaus und in der Tourist-Info erhältlich.