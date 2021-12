Das Rollstuhltrampolin auf dem Spielplatz am Ulmenweg in Weiden ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Oberbürgermeister Jens Meyer bedankte sich bei den Unterstützern, welche die Anschaffung durch ihre Spenden ermöglicht haben. Die Kinder im Stadtteil Hammerweg nehmen das Angebot mit Begeisterung an. Ein weiteres Inklusionsspielgerät wurde im Zuge der Neugestaltung des Spielplatzes im Max-Reger-Park verwirklicht.