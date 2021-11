Durch die neuen Regelungen wie 3G am Arbeitsplatz und der Ausweitung von 2G plus hat sich die Nachfrage nach Corona-Schnelltests stark erhöht.

Das Testzentrum Weiden-Neustadt am Weidener Festplatz in der Conrad-Röntgen-Straße bietet deshalb ab 26.11. auch Bürgertestungen an. Für eine Testung muss man sich aber unbedingt vorab online hier anmelden: www.neustadt.de/coronatest