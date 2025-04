Bundespolizei entdeckt lebende Hummer im Laderaum

Bei einer Kontrolle machen Beamte eine überraschende Entdeckung: Im Laderaum eines Transportes finden sie Austern und andere Schalentiere. Für den Fahrer hat das nun Konsequenzen.

Bundespolizisten haben lebende Hummer, Austern und andere Schalentiere im Laderaum eines Transporters in der Oberpfalz entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, erwartet den Besitzer nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz. Die Polizei hatte den 44-jährigen Fahrer des Kleintransporters am Donnerstag in Furth im Wald (Landkreis Cham) kontrolliert.

Insgesamt fanden die Beamten demnach sechs Körbe mit Muscheln sowie vier Kartons mit Hummern und anderen Schalentieren. Teilweise lebten die Tiere den Angaben nach noch. Die Transportboxen waren jedoch nicht gekühlt. Der Fahrer gab an, die Tiere in den Niederlanden gekauft zu haben. Er habe sie zu seinem Wohnort in Tschechien bringen wollen.

Der unsachgemäße Transport der Tiere verstoße gegen das Tiergesundheitsgesetz, erläuterte die Polizei. Das Landratsamt habe daher eine Sicherheitsleistung von 500 Euro angeordnet. Die Beamten gestatteten dem 44-Jährigen in Absprache mit dem Veterinäramt und tschechischen Behörden weiterzureisen. Die Fahrt zum Wohnort sei nicht mehr weit gewesen. Daher sei nicht zu erwarten gewesen, dass es den Tieren noch schlechter gehen werde. (dpa/lby)