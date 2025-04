73-Jähriger in Cheb festgehalten und beraubt

Ein 73-jähriger Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth wurde vergangene Woche bei einem Besuch in der tschechischen Stadt Cheb Opfer eines räuberischen Diebstahls. Laut Kripo Weiden wurde der Senior unter Gewaltanwendung aus seinem Auto gezogen und anschließend in eine Wohnung gebracht, wo er über Nacht gegen seinen Willen festgehalten wurde.

Am folgenden Morgen zwang ihn die Tätergruppe – zwei Männer und zwei Frauen – zurück nach Deutschland zu fahren. In Neustadt an der Waldnaab hoben sie unter Androhung von Gewalt mit ihm gemeinsam einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag bei der Sparkasse ab. Danach ging die Fahrt zurück nach Eger, wo die Tatverdächtigen flüchteten.

Die vier bislang unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Die beiden Männer sind etwa 175 bis 180 cm groß, haben kurze braune Haare und wirken etwa 45 bis 50 Jahre alt. Einer der Männer hatte eine normale Figur, der andere eine etwas stämmigere Statur.

Eine der Frauen ist ca. 160 cm groß, korpulent und hat kurze schwarze Haare. Die zweite Frau wird als etwa 170 cm groß, schlank und mit schulterlangen blonden Haaren beschrieben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt nun wegen Freiheitsberaubung und räuberischen Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben – insbesondere im Raum Neustadt an der Waldnaab – werden gebeten, sich unter Tel. 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.