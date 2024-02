Bundespolizei schnappt jugendliche Ausreißer

Drei jugendliche Ausreißer sind am Mittwochmorgen von der Bundespolizei in Furth im Wald im Landkreis Cham von den Bahngleisen geholt worden. Die Teenager waren zuvor aus einer Jugendschutzstelle in Sachsen geflohen und wollten nach Frankreich.

Sie liefen von Domazclice nach Furth im Wald an der Bahnstrecke entlang und wurden von einem Zug aus Prag gesichtet. Der Lokführer gab einen Warnpfiff ab, woraufhin die drei Jungen aus dem Gleis sprangen. Die alarmierte Bundespolizei fand sie in der Nähe eines Bahnübergangs und nahm sie in Gewahrsam.