Bundespolizei schnappt Tatverdächtigen eines Juwelenraubes

Die Bundespolizei hat in Furth im Wald im Landkreis Cham einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht bei einem Juwelendiebstahl beteiligt gewesen zu sein. Am Dienstagvormittag wurde der 34-jährige tschechische Staatsangehörige von Beamten der Bundespolizei in einem grenzüberschreitenden Zug aus Prag kontrolliert.

Das Abgleichen der Personalien des Mannes ergab einen Treffer. Er steht unter dringendem Verdacht, bei einem Einbruch im Februar 2023 in einem Juweliergeschäft Schmuck im Wert von insgesamt 26.000 Euro erbeutet zu haben. Am Bahnhof Furth im Wald klickten die Handschellen. Der 34-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Landshut gebracht.