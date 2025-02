Cham: Auto fährt über geschlossenen Bahnübergang

Am Montagmittag hat eine unbekannte Autofahrerin den Bahnübergang Schwedenschanze in Cham überquert, obwohl die Bahnschranke in diesem Augenblick schloss.

Der Lokführer einer Oberpfalzbahn, besetzt mit 30 Personen, musste abbremsen. Da das Auto nicht auf den Gleisen stand, fuhr der Zug langsam daran vorbei. Nach Angaben eines Zeugen wurde der Pkw, ein schwarzer BMW, am Dach beschädigt.

Am Steuer saß eine Frau. Und auch der Beifahrersitz war mit einer Frau besetzt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Bundespolizei Waldmünchen entgegen.