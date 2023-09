Buntmetalldiebstahl bei Recyclingfirma – Trio in U-Haft

In den vergangenen Monaten sollen zwei Männer und eine Frau mehrmals in einer Recyclingfirma in Wunsiedel Buntmetall gestohlen haben. Das Trio sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Insgesamt sollen sich die Tatverdächtigen im Alter von 22, 23 und 25 Jahren in über 20 Fällen an den Buntmetallbeständen der Firma bedient haben. Der Wert der Beute: Immerhin mindestens 50.000 Euro. Intensive Ermittlungen der Kripo führten am Mittwoch zur Festnahme der drei aus dem Raum Hof und Wunsiedel. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls verantworten.